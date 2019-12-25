Более 3660 камер будут следить за выборами на участках Петербурга

Видеонаблюдение охватит ключевые этапы голосования, но не кабины.

В Петербурге на избирательных участках установят более 3660 камер видеонаблюдения. О работе системы перед выборами, которые пройдут с 18 по 20 сентября, рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Оборудование разместят на всех избирательных участках, где предусмотрено видеонаблюдение. Монтажом камер и проверкой каналов передачи данных занимаются более 100 инженеров во всех районах города. Завершить финальное тестирование систем видеонаблюдения и видеорегистрации планируется 17 сентября.

Камеры будут охватывать основные зоны работы избирательных комиссий. В поле зрения попадут места работы со списками избирателей, столы выдачи бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки бюллетеней, сейфы и другие места хранения избирательной документации. Во время подсчета голосов оборудование направят на соответствующую рабочую зону. При этом система должна обеспечивать сохранение тайны голосования и защиту персональных данных. Камеры не будут фиксировать кабины для голосования и сведения, позволяющие определить выбор конкретного человека.

Видеонаблюдением и видеорегистрацией оборудуют избирательные участки Петербурга, за исключением площадок в медицинских учреждениях и участков, где голосуют военнослужащие. Такое решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия. В дни голосования трансляции с участков будут поступать в Центр общественного наблюдения в Невской ратуше. По данным Общественной палаты Петербурга, центр планирует работать непрерывно все 3 дня голосования — более 70 часов. Изображение выведут на 50 автоматизированных рабочих мест, а на большой видеостене одновременно можно будет наблюдать за 32 избирательными участками.

Максим Мейксин сообщил, что работа центра позволит желающим следить за ходом голосования в режиме реального времени. Также он отметил необходимость обеспечить равные условия доступа к видеонаблюдению для партий, участвующих в выборах.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV