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Набиуллина заявила, что универсальный QR-код не является "битвой" регулятора с банками

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По ее словам, целью Банка России является не подмена частных игроков, а создание равных условий.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR-код не является "битвой" регулятора с банками. Об этом она сказала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По ее словам, целью Банка России является не подмена частных игроков, а создание равных условий. Набиуллина подчеркнула, что универсальный QR-код не является продуктом и не будет конкурировать с рынком.

Мы продолжим эти дискуссии и надеюсь найдем решение.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Ранее Песков заявил, что Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках.

Видео: Банк России

Теги: qr код, банк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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