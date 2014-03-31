По ее словам, целью Банка России является не подмена частных игроков, а создание равных условий.

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR-код не является "битвой" регулятора с банками. Об этом она сказала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По ее словам, целью Банка России является не подмена частных игроков, а создание равных условий. Набиуллина подчеркнула, что универсальный QR-код не является продуктом и не будет конкурировать с рынком.

Мы продолжим эти дискуссии и надеюсь найдем решение. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Ранее Песков заявил, что Центробанк РФ в состоянии обеспечить стабильность на рынках.

Видео: Банк России