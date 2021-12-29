Прокуратура объяснила законность постановления №121 в Петербурге

Прокуратура опубликовала подробное разъяснение правомерности принятых Смольным требований на фоне массовых протестов бизнеса против введения QR-кодов.

Прокуратура Петербурга напомнила бизнесу и гражданам о привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов и норм постановления № 121.

Прокуратура опубликовала подробное разъяснение правомерности принятых Смольным требований на фоне массовых протестов бизнеса против введения QR-кодов. Регулятор напомнил, что отказ от проверки кодов грозит привлечением к ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и в рамках УК РФ. Речь идет о нарушении норм в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Привлечь к уголовной ответственности могут, если по вине нарушителя произошло массовое заражение людей. Также в этом случае грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Если из-за нарушения эпидемиологических правил наступит смерть людей, то возможно лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Прокуратура подчёркивает, что постановление №121 не противоречит требованиям и нормам федерального законодательства. Оно издано в соответствии с 68-ФЗ от 21.12.1994 и законом Петербурга 514-76 от 28.09.2005.

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