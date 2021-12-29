Петербургский бизнес продолжает бойкот против QR-кодов

К протесту присоединились 58 заведений.

Петербургский бизнес продолжает сопоставляться решению Смольного о введении QR-кодов. На данный момент бойкот поддерживают 58 заведений, которые считают, что мера приведёт к банкротству, сообщает предприниматель Александр Коновалов.

Отметим, что ранее к губернатору Петербурга Александру Беглову обращались представители ассоциации отельеров и рестораторов с настоятельной просьбой перенести введение кодов при условии 9щ% вакцинированного персонала, но просьба не была выполнена.

Режим QR-кодов в городе на Неве был введён со 2 января. Многие предприниматели считают, что необходимость посетителей предъявлять сертификат о вакцинации лишит бизнес около 50% выручки.

Ранее мы сообщили о том, что малый и средний бизнес в Петербурге получил кредиты на 1,4 млрд рублей в 2021 году.

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