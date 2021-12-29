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Малый и средний бизнес в Петербурге получил кредиты на 1,4 млрд рублей
Сегодня, 9:22
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Малый и средний бизнес в Петербурге получил кредиты на 1,4 млрд рублей

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В частности деньгами обеспечили 170 заведений общепита, туристических и концертных компаний.

За 2021 год предприниматели в Петербурге получили кредитные займы без залога  на 1,4 млрд рублей от городского Фонда содействия кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, кредиты были выданы 170 заселениям общепита, туристическим и концертным организациям -  они суммарно получили 619 млн рублей. Также 200 бизнесменов получили 685 млн под залог имущества,а начинающим предпринимателям и самозанятым досталось примерно 76 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие 12 месяцев индекс промышленного производства дорога на Неве достиг 7,2 %. 

Ранее мы сообщили о том, что пространство "Никольские ряды" не будет работать 10 января.

 Фото: Pixabay

Теги: кредиты, малый бизнес, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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