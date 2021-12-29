  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пространство "Никольские ряды" не будет работать 10 января
Сегодня, 19:45
103
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пространство "Никольские ряды" не будет работать 10 января

0 0

После активных новогодних праздников резиденты сделают паузу на один день.

Пространство "Никольские ряды" не будет работать в понедельник, 10 января. Об этом предупредили на странице двора в "ВКонтакте".

В период новогодних каникул пространство посетили около 100 тысяч человек. 11 января оно вновь возобновит свою работу. Новогодние украшения начнут снимать в середине января. Прокатиться с Большой горки и на Венецианской карусели можно будет до 8 марта 2022 марта. В январе аттракционы вызвали ажиотаж. Ожидание в очереди могло составить около 20 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе Василеостровского рынка открылся каток. 

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды

Теги: карусель, никольские ряды, пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии