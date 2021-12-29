Пространство "Никольские ряды" не будет работать 10 января

После активных новогодних праздников резиденты сделают паузу на один день.

Пространство "Никольские ряды" не будет работать в понедельник, 10 января. Об этом предупредили на странице двора в "ВКонтакте".

В период новогодних каникул пространство посетили около 100 тысяч человек. 11 января оно вновь возобновит свою работу. Новогодние украшения начнут снимать в середине января. Прокатиться с Большой горки и на Венецианской карусели можно будет до 8 марта 2022 марта. В январе аттракционы вызвали ажиотаж. Ожидание в очереди могло составить около 20 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе Василеостровского рынка открылся каток.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды