Северная столица обзаведется виртуальным двойником городских недр

Петербург создаст 3D-модель всего подземного пространства.

Петербург станет первым регионом России, где появится полноценная цифровая копия подземного пространства. Инновационная трехмерная модель позволит вывести управление городскими недрами на принципиально новый технологический уровень. О перспективах амбициозного проекта рассказал в своем Telegram-канале председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик по итогам стратегической встречи на базе "Технополис-Политех".

В обсуждении концепции будущего цифрового двойника приняли участие ключевые эксперты отрасли: глава Научного центра "Передовые цифровые технологии" СПбГУ Алексей Боровков и генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского Павел Химченко. Стороны договорились о сотрудничестве и обмене данными для реализации масштабного проекта.

Как пояснил Кирилл Соловейчик, фундаментом для создания виртуальной модели послужат богатейшие архивы геологических изысканий, накопленные специалистами института имени Карпинского за долгие годы изучения Северной столицы. Уникальные материалы позволят с высокой точностью воспроизвести структуру подземных горизонтов мегаполиса.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик