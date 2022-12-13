Дмитрий Коровин признал вину в гибели девушки.

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер предстанет перед судом в Москве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что под подозрением оказался 24-летний Дмитрий Коровин. Пресненская межрайонная прокуратуры утвердила для мужчины обвинительное заключение, ранее - было возбуждено уголовное дело. Предположительно, 24 февраля 2021 года фигурант расследования в состоянии алкогольного опьянения в одном из отелей по Смоленской улице из-за личной неприязни во время ссоры ударил пострадавшую по лицу кулаком. Девушка упала на кровать, после чего мужчина стал бить ее по туловищу и голове. Далее он придавил голову потерпевшей подушкой, перекрыв ей полностью доступ к кислороду. В результате жертва погибла.

С целью скрыть преступление Коровин поместил тело убитой, постельное белье и одежду со следами крови в чемодан и перевез в г. Липецк, где год хранил в багажнике своего автомобиля. 12 марта 2022 года тело было обнаружено. пресс-служба прокуратуры Москвы

Дополнительнозлоумышленник похитил принадлежащий жертве мобильный телефон, личные вещи, оформил от имени жертвы кредит в размере 743 тыс рублей. Зная пароль от банковского счета девушки, мужчина установил на собственный гаджет приложение, к которому привязал этот счет. Он покупал различные товары в магазинах на денежные средства погибшей. Таким образом он забрал со счета порядка 1,5 миллиона рублей. В настоящее время Дмитрий Коровин обвиняется по преступлениям, связанным с частью й статьи 105, пунктом "в" части 2 статьи 158, частью 3 статьи 159 УК РФ. Свою вину в произошедшем мужчина признал.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы