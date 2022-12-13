Завод "Пелла" отбился от иска на 10 млн рублей

"Пелла" погасила долг, также в деле есть заявление от других кредиторов о признании завода банкротом.

В прошлом году ООО "Проектно–конструкторское бюро "Петробалт"" предъявило верфи иск на 10,5 млн рублей. Другие кредиторы присоединилась к иску после подачи заявление в суд. Информация об этом следует из опубликованного определения арбитража.

"Пелла" погасила долг, также в деле есть заявление от других кредиторов о признании завода банкротом. Так, суд отказал в процедуре наблюдения в отношении должника. Добавим, что поводом для обращения в суд стал договор от 2019 года на корректировку проекта краболова 03070 и техническое сопровождение судов этой серии.

Ранее в Петербурге супруги выплатили 63 тысячи рублей за незадекларированные детские вещи из Турции. Судебный пристав уведомил петербуржцев о возбуждении исполнительных производств и уведомил их о сроках для добровольного исполнения требований.

Фото: Piter.tv

