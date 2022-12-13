В Петербурге супруги выплатили 63 тысячи рублей за незадекларированные детские вещи из Турции

Судебный пристав уведомил петербуржцев о возбуждении исполнительных производств и уведомил их о сроках для добровольного исполнения требований.

В Петербурге семейная пара выплатила штрафы, назначенные таможней, после прихода к ним судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Ранее в Пулково при досмотре багажа и ручной клади у супругов нашли более 237 детских боди и 17 платьев, которые они "забыли" задекларировать. В процессе проведения таможенного досмотра супруги объяснили, что данные товары куплены для перепродажи на популярном маркетплейсе. За совершённые правонарушения петербуржцы должны были выплатить штрафы на общую сумму 63 тысячи рублей.

Судебный пристав уведомил петербуржцев о возбуждении исполнительных производств и уведомил их о сроках для добровольного исполнения требований. Вскоре глава семьи погасил долг в полном объёме.

Ранее в Петербурге злостный лихач с 475 штрафами был арестован на 2 суток.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу