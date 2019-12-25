В Петербурге злостный лихач с 475 штрафами был арестован на 2 суток

В отношении 40-летнего автомобилиста было возбуждено 475 исполнительных производств на сумму 308 тысяч рублей по взысканию административных штрафов ГИБДД.

В Петербурге судебные приставы взыскали со злостного нарушителя ПДД, владельца трех престижных иномарок, 308 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Также лихач решением суда был арестован на двое суток. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

В отношении 40-летнего автомобилиста было возбуждено 475 исполнительных производств на сумму 308 тысяч рублей по взысканию административных штрафов ГИБДД. Владелец трёх дорогостоящих иномарок регулярно превышал скорость. Судебные приставы неоднократно взыскивали со злостного нарушителя задолженности в принудительном порядке, списывая деньги с его банковских счетов.

Однако мужчина продолжал нарушать скоростной режим, невзирая на все принятые меры. В итоге сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мировой судья признал гражданина виновным и вынес наказание поместить нарушителя под административный арест на 2 суток. Наказание виновным исполнено.

За 11 месяцев 2022 года судебными приставами Петербурга взыскано более 875 миллионов рублей административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД. Также петербургские приставы взыскали почти 300 тыс. рублей штрафов с нарушителей выгула собак.

Фото: Piter.tv