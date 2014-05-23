Петербургские приставы взыскали почти 300 тыс. рублей штрафов с нарушителей выгула собак

Всего за год в городе было зафиксировано 38 подобных случаев.

С января 2022 года судебные приставы в Петербурге приняли на исполнение 38 штрафов за нарушение правил содержания собак. Всего с недобросовестных владельцев взыскано 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

В частности, с жительницы Красносельского района взыскали 1 тыс. рублей за выгуливание лайки без намордника и поводка в общественном месте. Протокол был составлен представителями администрации района прямо в парке.

Согласно закону, под нарушение правил выгула собак подпадают хозяева, которые не надевают на животных поводок и намордник, если рост четвероногих составляет более 40 см в холке. Нарушителям даётся 60 дней, чтобы оплатить штраф.

Ранее мы сообщили о том, что с не отплативших парковку петербургских водителей взыскали 22 млн рублей штрафов в 2022 году.

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