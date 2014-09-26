С не отплативших парковку петербургских водителей взыскали 22 млн рублей штрафов в 2022 году

С января по факту нарушений было возбуждено 14 тыс. 285 исполнительных производств.

С января 2022 года судебные приставы взыскали более 22 млн рублей с водителей, не оплативших вовремя парковку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Всего за 11 месяцев в городе возбудили 14 тыс. 285 исполнительных производств, связанных с данным нарушением.

Напомним, что по закону единоразовая неоплата парковки карается штрафом в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что рабочую группу по вопросам платных парковок создали в Петербурге.

Фото: Piter.TV