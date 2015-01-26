Рабочую группу по вопросам платных парковок создали в Петербурге

По словам Цивилева, жители недовольны платными парковками: из-за засилья машин во дворах "мамы с колясками не могут пройти", поэтому решили создать рабочую группу.

Внутри постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского ЗакСа создадут рабочую группу по проблемам платных парковок. Такое решение приняли после жалоб от жителей Адмиралтейского района, где парковка заработала 1 ноября, говорит председатель комиссии Алексей Цивилёв.

По словам Цивилева, жители недовольны платными парковками: из-за засилья машин во дворах "мамы с колясками не могут пройти", поэтому решили создать рабочую группу. В нее вошли ещё три депутата и глава региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" Святослав Данилов в качестве общественника.

Напомним, что в Адмиралтейском районе Петербурга жители попросили перенести введение платной парковки на конец новогодних праздников. Многие водители не успели оформить разрешения

Ранее еще в четырех районах Петербурга появятся платные парковки. Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части города.

Фото: Piter.tv

