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Еще в четырех районах Петербурга появятся платные парковки
Сегодня, 9:55
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Еще в четырех районах Петербурга появятся платные парковки

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Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части Северной столицы.

Платные парковки появятся в Петроградском, Василеостровском, Калининском и Выборгском районах Петербурга. Их откроют в следующем году. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Адмиралтейском районе появились коммерческие парковочные места на 153 улицах. Теперь центр Северной столицы на 50 процентов охвачен платным парковочным пространством.

Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части Северной столицы. В комитете по транспорту рассказали, что поток снизился на 20 процентов. Теперь в центре всегда есть места, где можно оставить машину. Водители больше не ставят автомобили в два ряда.

Ранее на Piter.tv: в  Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга

Теги: автомобили, машины, платные парковки, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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