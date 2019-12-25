Еще в четырех районах Петербурга появятся платные парковки

Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части Северной столицы.

Платные парковки появятся в Петроградском, Василеостровском, Калининском и Выборгском районах Петербурга. Их откроют в следующем году. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В Адмиралтейском районе появились коммерческие парковочные места на 153 улицах. Теперь центр Северной столицы на 50 процентов охвачен платным парковочным пространством.

Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части Северной столицы. В комитете по транспорту рассказали, что поток снизился на 20 процентов. Теперь в центре всегда есть места, где можно оставить машину. Водители больше не ставят автомобили в два ряда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга