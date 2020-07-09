В Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости

В 2023 году планируется установить более 1250 комплексов фотовидеофиксации.

В Петербурге начали работу 300 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Общее количество таких комплексов на дорогах города теперь более 900. Новые фоторадарные комплексы установлены почти во всех районах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В 2023 году планируется установить более 1250 комплексов фотовидеофиксации. Проект реализуется в рамках Стратегии развития АПК "Безопасный город" совместно с Управлением ГИБДД по городу и Ленобласти.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра.

Также с 1 ноября еще на 153 улицах Петербурга заработала платная парковка.

Фото: Piter.tv