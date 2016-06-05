С 1 ноября еще на 153 улицах Петербурга будет платная парковка

В Адмиралтейском районе обустроят более 11 тысяч машиномест.

В Петербурге уже 1 ноября зона платной парковки охватит 153 улицы Адмиралтейского района – там будет обустроено более 11 тысяч машиномест.

Сколько стоит платная парковка в СПб

Ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00 парковка работает в платном режиме. Уже с 20:01 до 7:59 – бесплатно для всех. Водители категории А и М должны будут платить 39 рублей, категории В – 100 рублей, категории С – 198 рублей в час. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте. В случае продления парковочной сессии, необходимо произвести оплату до окончания оплаченного времени. Пользование зоной платной парковки бесплатно для всех ежедневно с 20:01 до 07:59.

Платные парковки в СПб на карте

Подробная карта с платными парковками в Петербурге.

Как оплатить платную парковку в СПб

– через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга";

– через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru;

– посредством отправки SMS-сообщения на номер 5303 (оплата данным способом доступна для абонентов МТС, Мегафон и Билайн);

– через паркомат при банковской карты (Visa (в том числе PayWave), Maestro и MasterCard (в том числе PayPass), Национальная платежная карта "Мир").

– через банкоматы или личный кабинет банка ВТБ.

– с помощью Telegram-бота @MyParking_bot.

Источник: СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Главное фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга