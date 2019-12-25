Жители Адмиралтейского района попросили отложить введение платной парковки

Петербуржцы просят упростить оформление парковочных разрешений.

В Адмиралтейском районе Петербурга жители попросили перенести введение платной парковки на конец новогодних праздников. Многие водители не успели оформить разрешения, об этих проблемах написал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Вишневский предлагает сделать парковку бесплатной в выходные и праздничные дни, а также дать льготную парковку у школ и садов родителям воспитанников. Петербуржцы также просят упростить оформление парковочных разрешений.

Ранее еще в четырех районах Петербурга появятся платные парковки. Власти города считают, что платная парковка снижает трафик в старой части Северной столицы.

Фото: Piter.tv, Telegram / ВишНевскоеВремя