В "Никольских рядах" предупредили об очередях из-за большого количества посетителей

В пресс-службе пространства "Никольские ряды" предупредили об очередях на вход. Дело в том, что количество посетителей во дворе приходится ограничивать.
В период новогодних праздников пик приходится на 14:00-18:00. Время ожидания для входа во двор и катания на большой горке может составить 15-20 минут, а на горку и карусель — от 15 до 17 минут.
Для посещения Никольского двора, катания на горке и карусели — QR-код не требуется. Он понадобится при посещении кафе в помещениях. Вход с собаками и другими домашними животными временно запрещен.
Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржцы стоят в пробках на загородный каток в "Охта Парке".
Фото: ВКонтакте / Никольские ряды
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