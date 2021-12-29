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В "Никольских рядах" предупредили об очередях из-за большого количества посетителей
Сегодня, 20:22
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В "Никольских рядах" предупредили об очередях из-за большого количества посетителей

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Время ожидания составит до 20 минут.

В пресс-службе пространства "Никольские ряды" предупредили об очередях на вход. Дело в том, что количество посетителей во дворе приходится ограничивать.

В период новогодних праздников пик приходится на 14:00-18:00. Время ожидания для входа во двор и катания на большой горке может составить 15-20 минут, а на горку и карусель — от 15 до 17 минут. 

Для посещения Никольского двора, катания на горке и карусели — QR-код не требуется.⁣⁣ Он понадобится при посещении кафе в помещениях. Вход с собаками и другими домашними животными временно запрещен. 

Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржцы стоят в пробках на загородный каток в "Охта Парке". 

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды

Теги: никольские ряды, общественное пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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