В "Никольских рядах" предупредили об очередях из-за большого количества посетителей

Время ожидания составит до 20 минут.

В пресс-службе пространства "Никольские ряды" предупредили об очередях на вход. Дело в том, что количество посетителей во дворе приходится ограничивать.

В период новогодних праздников пик приходится на 14:00-18:00. Время ожидания для входа во двор и катания на большой горке может составить 15-20 минут, а на горку и карусель — от 15 до 17 минут.

Для посещения Никольского двора, катания на горке и карусели — QR-код не требуется.⁣⁣ Он понадобится при посещении кафе в помещениях. Вход с собаками и другими домашними животными временно запрещен.

Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржцы стоят в пробках на загородный каток в "Охта Парке".

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды