На Васильевском острове создадут новое общественное пространство с променадом и "ледоколом" для детей

Новый квартал расположен рядом с "Севкабель Портом" и станет продолжением прогулочной зоны у Финского залива.

На Васильевском острове появится современное общественное пространство с прогулочным променадом, зонами отдыха и большой детской площадкой "Ледокол". Концепцию благоустройства представили разработчики проекта "LEGENDA Васильевского". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый квартал расположен рядом с "Севкабель Портом" и станет продолжением прогулочной зоны у Финского залива. Здесь обустроят уютные дворы, прогулочные маршруты и скверы с местами для отдыха и общения. Центральным элементом станет плейхаб "Ледокол" — многоуровневая игровая площадка с десятками сценариев для детских игр и зонами отдыха для родителей.

Вдохновением для архитекторов послужил сам характер Васильевского острова: гранит, ледяные фактуры и строгая эстетика Невы. В облике общественных пространств прослеживаются мотивы природной северной красоты и спокойной урбанистики.

Масштабы нового строительства и средовые характеристики локации позволили нам создать новое общественное пространство на Васильевском острове. Для нас это возможность раскрыть потенциал места и создать еще более комфортные условия для жизни. Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA

Проект предусматривает школу, детский сад, магазины и кафе, а также зоны для прогулок и отдыха у воды. Новое пространство объединит приватные дворы и открытые территории, став частью городской среды Васильевского острова.

Фото: LEGENDA