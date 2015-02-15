Новое общественное пространство откроют у Балтийского вокзала

Проект предусматривает создание сквера площадью около двух тысяч квадратных метров.

Рядом с Балтийским вокзалом, на стороне Митрофаньевского шоссе будет создано новое общественное пространство. Как сообщили в администрации Адмиралтейского района "Петербургскому дневнику", проект благоустройства этой территории разрабатывался и утверждался в течение 2023–2024 годов с участием местных жителей.

Проект предусматривает создание сквера площадью около двух тысяч квадратных метров. Для удобства посетителей будут установлены шесть скамеек и 17 различных элементов малой архитектуры. Более 650 квадратных метров пространства займут зелёные насаждения, а ещё 50 квадратных метров отведены под клумбы с многолетними декоративными растениями. Планируется посадить 29 деревьев и около 1800 кустарников.

Работы по благоустройству запланированы на текущий агротехнический сезон.

Ранее мы сообщили о том, что "комплекс зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова" признают памятником.

Фото: предоставлено администрацией Адмиралтейского района