"Комплекс зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова" признают памятником

Строительство боковых корпусов продолжалось до конца 1960-х годов, что сказалось на их архитектурном облике: многие декоративные элементы остались нереализованными.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обсудил заявку на включение в реестр объекта "Комплекс зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова", находящегося на Кадетской линии Васильевского острова.

Главное здание института (Кадетская линия В.О., 5, корпус 2, лит. В) было признано памятником архитектуры и внесено в соответствующий перечень КГИОП в 2017 году по инициативе Совета ветеранов "ГОИ им. С.И. Вавилова", а затем в 2019 году добавлено в реестр. В состав памятника также включен сквер перед зданием с бюстом ученого-физика Сергея Ивановича Вавилова, бывшего президента Академии наук СССР.

Здание, выполненное в стиле послевоенного ампира, строилось с 1947 по 1956 годы по проекту и под руководством архитектора Сергея Евдокимова. Внутри оно сохранило оригинальные интерьеры в сталинском неоклассическом стиле.

Строительство боковых корпусов продолжалось до конца 1960-х годов, что сказалось на их архитектурном облике: многие декоративные элементы остались нереализованными. Эти здания отличаются стандартной планировкой с коридорной системой и однотипными лабораториями.

Деятельность известных советских ученых-оптиков была связана не только с главным корпусом, но и с другими зданиями на Биржевой линии (дома 4, 12-14, 16), где первоначально находился Оптический институт. Боковые корпуса не рекомендуются для включения в список выявленных объектов культурного наследия, тогда как основное здание института продолжает иметь статус памятника регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов бывшего дома почетного гражданина Николая Целибеева стартует в 2025 году.

Фото: КГИОП