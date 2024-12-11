Реставрация фасадов бывшего дома почетного гражданина Николая Целибеева стартует в 2025 году

Фасадам здания нанесён ущерб: утрачен изначальный декор венчающих карнизов, балюстрад балконов, карниз между вторым и третьим этажами, козырьки входов и ворота.

В 2025 году стартует реставрация лицевых и дворовых фасадов особняка Николая Целибеева. Уже началось сооружение строительных лесов вокруг здания, чтобы специалисты смогли приступить к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Об этом сообщили КГИОП.

Реставрационные работы проводятся за счёт бюджетных средств Петербурга. Фасадам здания нанесён ущерб: утрачен изначальный декор венчающих карнизов, балюстрад балконов, карниз между вторым и третьим этажами, козырьки входов и ворота. Кроме того, выявлены нарушения геометрических пропорций отдельных элементов и повреждены штукатурные поверхности.

Проект реставрации включает в себя очистку фасадов и декоративных элементов от грязи и старой краски, реставрацию арочного прохода, ремонт и обработку кирпичных стен, очищение и покраску металлических частей, воссоздание утраченных декоративных элементов, реставрацию каменного цоколя и замену водостоков.

Также запланировано восстановить две статуи путти и балконы. Планируется провести реставрацию рельефа лошади, расположенного над арочным проходом со стороны двора, с восстановлением утраченных фрагментов по историческим образцам.

Работы планируется завершить к концу 2026 года. Дом был построен в 1876 году по проекту архитектора Павла Сюзора в стиле эклектики.

Ранее стало известно, будет ли построена колокольня Смольного собора.

Фото: КГИОП