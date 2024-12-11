Стало известно, будет ли построена колокольня Смольного собора

Возвести колокольню Смольного собора высотой 140 метров предполагал ещё архитектор Бартоломео Растрелли.

Обновляемый закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия не дает возможности для строительства колокольни Смольного собора. Об этом рассказал председатель КГИОП Алексей Михайлов в ответ на вопрос депутата ЗакСа Ирины Ивановой.

Никаких изменений, чтобы это можно было допустить, не предусмотрено. Это вопрос Совета по сохранению культурного наследия. Алексей Михайлов, председатель КГИОП

Возвести колокольню Смольного собора высотой 140 метров предполагал ещё архитектор Бартоломео Растрелли, автор собора. Вопрос о том, насколько уместно реализовывать проект архитектора, решается уже на протяжении несколько лет.

Фото: Piter.tv (архив)