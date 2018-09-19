У Смольного собора хотят построить 168-метровую колокольню по проекту Растрелли

Из-за Семилетней войны в XVIII веке колокольня так и не была возведена. Тогда заложили только фундамент и первый этаж.

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге выступил с инициативой возвести колокольню Смольного собора по проекту Франческо Бартоломео Растрелли. Об этом "Фонтанке" сообщил представитель фонда Филипп Грибанов.

Несколько вариантов оригинального проекта Растрелли хранятся в музеях города. Также в Академии художеств находится уменьшенная модель монастыря и собора, которой пользовался при строительстве сам архитектор. Инициативная группа выяснила в ходе опроса на улице, что только 10% петербуржцев категорически против внесения в ансамбль любых изменений.

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ планирует обратиться с предложением к правительству Санкт-Петербурга.

Ансамбль Смольного монастыря спроектировал в конце 40-х годов XVIII века Франческо Бартоломео Растрелли. Однако, из-за Семилетней войны так и не была возведена колокольня высотой 168 метров, тогда заложили только фундамент и первый этаж.

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Фото: Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге