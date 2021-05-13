Специалисты воссоздают утраченные элементы архитектуры Смольного собора

Сейчас Смольный собор широко используется как площадка для различных молодежных мероприятий, выставок, концертов и общественных инициатив.

Помощник настоятеля Смольного собора диакон Роман Катаев поведал "Петербургскому дневнику" о текущих работах по восстановлению храма, а также объяснил, как удаётся реконструировать утраченные элементы архитектуры и внутреннего убранства памятника, возраст которого в нынешнем году достигает 190-летия со дня освящения.

Сейчас Смольный собор широко используется как площадка для различных молодежных мероприятий, выставок, концертов и общественных инициатив. Несмотря на активную деятельность, предстоит ещё много сделать, чтобы окончательно воссоздать первоначальный облик храма.

Роман Катаев упомянул, что первоочередная задача заключается в восстановлении иконостасов собора. Центральный иконостас имел высоту 23 метра, боковые – около 17 метров, но от них ничего не сохранилось. Работники вынуждены заново создавать эти произведения искусства исключительно по фотографиям и архивным материалам.

Диакон подчеркнул, что иконостас играет главную роль в восприятии интерьера храма. В особенности важной особенностью Смольного собора является его белоснежность и лёгкость восприятия, так как стены традиционно оставались свободными от живописи. Следовательно, восстановление иконостасов становится ключевым моментом.

Он надеется, что после завершения работ посетители смогут оценить всю красоту храма и мастерство современных реставраторов, работающих над сложными элементами. Современные специалисты прилагают огромные усилия, стремясь полностью восстановить оригинальное творение известных архитекторов Франческо Растрелли, Василия Стасова и Максимилиана Месмахера, а также художников, создававших уникальные интерьеры собора.

Роман Катаев также отметил, что особенностью Смольного собора является визуальная лёгкость и воздушность интерьера, достигаемая благодаря белым стенам и множеству больших окон. Люди, находясь внутри собора, воспринимают его не как массивное здание, а скорее как пространство, полное света и простора.

Он вспомнил случай, когда дети, посетившие экскурсию, сравнили внешний вид собора с пирожным, настолько воздушным казался его силуэт.

Катаев описал сложность работы по воссозданию убранства собора. Архитекторы столкнулись с задачей поддержания баланса между оригинальной задумкой и современными требованиями реставрации. Важнейшая цель — сохранить созданное знаменитыми мастерами искусство, не ухудшить и не разрушить первоначальную концепцию. Реставрация протекает медленно, но уверенно, поскольку каждое действие должно быть предельно аккуратным и продуманным.

Сейчас в соборе можно непосредственно наблюдать за ходом работ. Диакон заметил, что в правом приделе уже появились позолоченные элементы, рядом расположен стенд с архивной фотографией, демонстрирующей конечный образ, к которому стремится команда реставраторов.

Перед началом практических работ проводится обширная подготовка: изучаются архивы, создаются макеты деталей из специальных материалов, которые проверяются комиссией и специалистами, прежде чем отправляются в производство.

Фото: Piter.TV