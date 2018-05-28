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В Петербурге простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым
Сегодня, 8:31
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В Петербурге простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым

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Погребение состоялось на Кузьмоловском кладбище.

В Смольном соборе в Петербурге простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым. Об этом пишет 47news. 

В церемонии поучаствовали глава региона Александр Дрозденко, вице-губернаторы, председатели комитетов и парламента области, депутаты, а также правительство Северной столицы. Погребение состоялось на Кузьмоловском кладбище. 

Напомним, Игорь Петров погиб на 66-м году жизни 19 июня. Он занимал должность с 2017 года по декабрь 2024-го, потом его назначили представителем губернатора в парламенте региона. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы почтили память Виктора Цоя в день его рождения. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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