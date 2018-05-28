Погребение состоялось на Кузьмоловском кладбище.

В Смольном соборе в Петербурге простились с вице-губернатором Ленобласти Игорем Петровым. Об этом пишет 47news.

В церемонии поучаствовали глава региона Александр Дрозденко, вице-губернаторы, председатели комитетов и парламента области, депутаты, а также правительство Северной столицы. Погребение состоялось на Кузьмоловском кладбище.

Напомним, Игорь Петров погиб на 66-м году жизни 19 июня. Он занимал должность с 2017 года по декабрь 2024-го, потом его назначили представителем губернатора в парламенте региона.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти