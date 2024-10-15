Петербуржцы почтили память Виктора Цоя в день его рождения

Его жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года.

21 июня, в день, когда легенде русского рока Виктору Цою могло бы исполниться 63 года, фанаты собрались на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Традиционно в эту дату могилу музыканта украшают цветами, значками, фотографиями и символами его творчества, а также включают его песни.

Виктор Цой — культовая фигура русского рока, основатель группы "Кино", чьи хиты — "Перемен!", "Группа крови", "Звезда по имени Солнце" — стали символом эпохи. Его жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет: музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии, когда его "Москвич-2141" столкнулся с автобусом "Икарус".

Ранее Piter.TV сообщал, что на 91-м году жизни скончалась народная артистка Валентина Талызина.

Видео: 78.ru