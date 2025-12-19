  1. Главная
На Богословском кладбище в Петербурге скончалась женщина
Сегодня, 10:29
260
Местная жительница 46 лет пришла к мемориалу вместе с двумя знакомыми.

В Петербурге на Богословском кладбище произошла трагедия. Около могилы музыканта Виктора Цоя скончалась женщина. 

По информации 78.ru, вечером 18 января местная жительница 46 лет пришла к мемориалу вместе с двумя знакомыми. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Погибшей внезапно стало плохо, и она умерла. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

Теги: богословское кладбище, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

