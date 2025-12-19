Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола"

Детали и обстоятельства аварии, а также личность погибшей устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщили в МВД России.

Накануне на 129-м километре автодороги 19-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком с полуприцепом. Молодой человек из иномарки и его женщина-пассажир скончались на месте от тяжелых травм.

Детали и обстоятельства аварии, а также личность погибшей устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под Гатчиной в ДТП с участием Porsche погиб водитель Lada. Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти