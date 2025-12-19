На трассе "Кола" в Ленобласти легковушка и КамАЗ столкнулись лоб в лоб: погибли два человека

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, водитель грузовика отказался от госпитализации.

На 130-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе произошло смертельное лобовое столкновение. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля "Киа Спектра", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 18 января, в 16:32. По предварительным данным, "Киа Спектра" и грузовой автомобиль "КамАЗ" не смогли разминуться, выехав на встречную полосу.

Водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчины, от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водитель "КамАЗа" получил травмы, но после оказания первой помощи отказался от госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, включая личный состав 148-й пожарной части Волховского отряда "Леноблпожспас". Для проведения следственных действий и расчистки места аварии перекрыта одна полоса движения. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Фото: Telegram / ЛЕНОБЛПОЖСПАС