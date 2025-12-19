Опасные маневры на Муринской дороге отправили "Ладу" на спецстоянку

Водителя остановили по сигналу бдительных граждан.

Опасная езда автомобиля "Лада Гранта" на Муринской дороге во Всеволожском районе закончилась для водителя задержанием и отправкой машины на спецстоянку. Нарушителя помогли выявить бдительные граждане, сообщает Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На днях в полицию поступили обращения о подозрительном водителе, который, управляя "Ладой Грантой", совершал рискованные манёвры, создавая угрозу для других участников движения. Инспекторы ДПС оперативно отреагировали на сигнал и вскоре остановили указанный автомобиль.

За рулём оказался 28-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, а при проверке документов на автомобиль у сотрудников полиции возникли серьёзные вопросы. Подлинность идентификационных данных "Лады" вызвала сомнения, в связи с чем транспортное средство было помещено на спецстоянку для проведения экспертизы.

С водителем провели профилактическую беседу о недопустимости опасного вождения и последствиях нарушения ПДД. Пока его автомобиль проходит проверку, у мужчины будет время, как отмечают в ГИБДД, "не только освежить в памяти Правила дорожного движения, но и задуматься о безопасности на дорогах".

