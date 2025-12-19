Под Гатчиной в ДТП с участием "Порше" погиб водитель "Лады"

По факту смертельного столкновения на автодороге "Гатчина — Ополье" возбуждено уголовное дело.

В Гатчинском округе Ленинградской области на 14-м километре автодороги "Гатчина — Ополье" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобилей погиб 43-летний мужчина, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации следствия, вечером 17 января, около 19:03, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Порше Кайен", выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе он совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина" под управлением 43-летнего мужчины.

От удара также пострадал двигавшийся в попутном направлении с "Порше" автомобиль "Форд Фокус" под управлением 19-летнего водителя. Водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Водитель "Порше" был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего передан сотрудникам полиции. Как выяснилось, только за 2025 год он был привлечён к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 125 раз.

По факту аварии следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Планерной улице в Петербурге фура спровоцировала аварию с вылетом авто.

Фото: Piter.TV