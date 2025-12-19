На Планерной улице в Петербурге фура спровоцировала аварию с вылетом авто

Две легковушки вылетели в сугроб на тротуар из-за разворачивающейся фуры.

Два легковых автомобиля вылетели на тротуар и в сугроб после резкого маневра грузовика, пытавшегося развернуться на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Дорожный инцидент произошёл днём 16 января. По предварительной информации, большегрузный автомобиль начал разворот на проезжей части. Вслед за этим два легковых автомобиля, двигавшихся по встречной полосе, потеряли управление. Оба транспортных средства выехали на тротуар и остановились в снежном отвале.

В результате происшествия никто из водителей и пешеходов не пострадал. Фура совершила разворот, после чего две встречные легковушки резко поменяли траекторию и ушли на обочину. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"