  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:54
138
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Chevrolet врезался в жилой дом в Красном Селе

0 0

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга утром 16 января произошло ДТП. В настоящее время сведений о пострадавших нет, сообщили очевидцы. 

Во дворе дома по улице Освобождения водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением и протаранил припаркованную машину, после чего врезался в здание. Транспортные средства серьезно повреждены. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в деревне Усть-Шомушка водитель бензовоза съехал в кювет. На месте была зафиксирована капельная течь топлива. Проведены работы по откачке бензина в резервную цистерну. 

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: дтп, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии