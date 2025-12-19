Водитель Chevrolet врезался в жилой дом в Красном Селе

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Красносельском районе Петербурга утром 16 января произошло ДТП. В настоящее время сведений о пострадавших нет, сообщили очевидцы.

Во дворе дома по улице Освобождения водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением и протаранил припаркованную машину, после чего врезался в здание. Транспортные средства серьезно повреждены. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в деревне Усть-Шомушка водитель бензовоза съехал в кювет. На месте была зафиксирована капельная течь топлива. Проведены работы по откачке бензина в резервную цистерну.

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село