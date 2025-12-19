В деревне Усть-Шомушка водитель бензовоза съехал в кювет

На месте была зафиксирована капельная течь топлива.

В Тихвинском районе Ленобласти ликвидированы последствия ДТП с бензовозом. Накануне водитель транспортного средства съехал в кювет и опрокинулся на бок в деревне Усть-Шомушка, сообщили в МЧС России.

На месте была зафиксирована капельная течь топлива. Проведены работы по откачке бензина в резервную цистерну. Трассу перекрывали в обоих направлениях, в настоящее время движение восстановлено в полном объеме.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за аварии на Невском путепроводе в Петербурге образовалась пробка. Произошло лобовое столкновение автомобилей.

Видео, фото: пресс-служба МЧС