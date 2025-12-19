Из-за аварии на Невском путепроводе образовалась пробка

Сведения о пострадавших и детали происшествия устанавливаются.

На Невском путепроводе в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, утром 15 января случилось лобовое столкновение автомобилей. На месте работают экстренные службы. В районе аварии образовались заторы: стоят проспект Славы, Народная и Софийская улицы.

Скриншот: "Яндекс.Карты"

Ранее мы рассказывали о том, что водителя "легковушки" госпитализировали после ДТП во Всеволожском районе. Авария произошла на трассе от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер