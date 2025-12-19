  1. Главная
Водителя "легковушки" госпитализировали после ДТП во Всеволожском районе
Сегодня, 8:47
На трассе от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Во Всеволожском районе ночью 15 января произошло ДТП. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На трассе от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате пострадал водитель "легковушки". Спасатели Шлиссельбурга деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи. 

Ранее на Piter.TV: курьер оказался в больнице после ДТП с каршерингом в Красносельском районе. По предварительным данным, он получил перелом кистей рук. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

