Водителя "легковушки" госпитализировали после ДТП во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе ночью 15 января произошло ДТП. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На трассе от Мурманского шоссе до поселка имени Морозова столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате пострадал водитель "легковушки". Спасатели Шлиссельбурга деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти