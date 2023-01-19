Скончалась народная артистка России Валентина Талызина

В январе этого года актрисе театра и кино исполнилось 90 лет.

В эту субботу, 21 июня, на 91-м году жизни ушла из жизни легендарная актриса театра и кино, народная артистка России Валентина Талызина. О печальном событии сообщили в Театре Моссовета, где она служила долгие годы.

Валентина Илларионовна подарила зрителям незабываемые роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники". Миллионы детей знают её как голос мамы Дяди Фёдора в мультфильмах о Простоквашино и исполнительницу знаменитой песни "Кабы не было зимы".

За свою творческую жизнь актриса сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино. Даже в почтенном возрасте она продолжала выходить на сцену, воплощая сложные классические образы. Свой 90-летний юбилей в январе 2025 года Талызина отметила спектаклем, принимая бурные овации зрителей.

Коллектив Театра Моссовета выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы, отметив, что её уход - невосполнимая потеря для российского искусства. Информация о прощании будет объявлена дополнительно.

Фото: ВКонтакте "Театр Моссовета" / Е. Лапина