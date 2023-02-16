Барбара Брыльска заявила, что не простит покойную Талызину

Она отметила, что не может сказать о российской актрисе ничего хорошего.

Польская актриса, известная по роли Нади Шевелёвой в фильме Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", Барбара Брыльска прокомментировала смерть Валентины Талызиной, заявив, что так и не простила российской актрисе их давний конфликт.

В разговоре с News.ru Брыльска призналась: "Что я могу сказать? Ничего хорошего", подчеркнув, что Талызина "очень-очень не любила" её. Брыльска напомнила о телевизионном интервью покойной, где та высказалась так, что польская актриса "никогда не простит ей" этих слов.

Конфликт между актрисами продолжался десятилетиями, хотя они были знакомы и встречались в общих компаниях. Острая неприязнь началась после заявления Талызиной, будто Брыльска привозила в СССР нижнее белье для продажи на "Мосфильме", а на вырученные деньги скупала картины российских художников.

Польская актриса категорически опровергла эти обвинения, объяснив, что просто привозила белье в подарок друзьям, и назвала Талызину "подлым человеком". Даже после смерти российской актрисы Брыльска не смогла забыть старую обиду, оставив их многолетнюю вражду неразрешённой.

Ранее Piter.TV сообщал, что названа причина смерти народной артистки Валентины Талызиной.

Фото: ВКонтакте / "Мосфильм"