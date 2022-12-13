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Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски

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Ранее в СМИ появились высказывания актрисы о том, что люди в России живу очень плохо.

Губернатор Омска Александр Бурков ответил на оскорбления от актрисы Барбары Брыльски в адрес города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились высказывания актрисы о том, что люди в России живу очень плохо. Брыльска также отметила, что в Омске и Новосибирске ей было страшно выходить из самолета и смотреть на якобы нищету в города.

По словам Буркова, он не ожидал такого резкого заявления в адрес Омска. Он также назвал фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", в котором снималась Брыльска, своим любимым фильмом. Губернатор выложил ролик из соцсетей, в котором показаны кадры Омска.

Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим.

Александр Бурков, губернатор Омской области

Ранее Netflix представил трейлер второй части четвертого сезона сериала "Ты".

Видео: Telegram / Губернатор Бурков

Теги: александр бурков, барбара брыльска, омская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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