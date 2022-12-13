Netflix представил трейлер второй части четвертого сезона сериала "Ты". Создателями проекта выступили Грег Берланти и Сера Гэмбл.
Сериал рассказывает историю о серийном убийце Джо Голдберге, который преследует девушек. В новом сезоне главный герой переезжает в Лондон и выдумает личность профессора Джонатана Мура с целью сбежать от прошлого. Он получает сообщение от неизвестного маньяка, в котором сообщается, что за ним следят.
Главную роль сыграл Пенн Бэджли. Первая часть четвертого сезона вышла на Netflix 9 февраля. Вторая половина выйдет на платформе 9 марта.
Ранее Disney представил новый тизер фильма "Русалочка".
Видео: YouTube / Netflix
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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