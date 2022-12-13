Disney представил новый тизер фильма "Русалочка"

Студия Walt Disney представила тизер экранизации мультфильма "Русалочка" режиссера Роба Маршалла.
В новом ролике показали возлюбленного главной героини, принца Эрика, а также ведьму Урсулу, которая выступит главным антагонистом истории.
Главную роль сыграла Хэлли Бэйли. Также в экранизации снялись Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем и другие. Мировая премьера состоится 26 мая.
Ранее вышел дебютный трейлер "Счастливчика Хэнка" с Бобом Оденкерком.
Видео: YouTube / Walt Disney Studios
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