Вышел дебютный трейлер "Счастливчика Хэнка" с Бобом Оденкерком

Sony Pictures Television представила первый трейлер комедии "Счастливчик Хэнк". Шоураннерами сериала выступили Аарон Зельман и Пол Либерштейн.
Проект расскажет историю заведующего кафедрой английского языка в колледже, который пребывает в кризисе среднего возраста и застревает в хаосе как в личной жизни, так и на работе.
Главную роль сыграл Боб Оденкерк. Также в сериале снялись Джеки Ганн, Джексон Келли и другие. Премьера состоится 19 марта.
Ранее вышел трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "Дети кукурузы".
Видео: YouTube / Sony Pictures Television
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