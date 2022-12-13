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Вышел дебютный трейлер "Счастливчика Хэнка" с Бобом Оденкерком

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Премьера состоится 19 марта.

Sony Pictures Television представила первый трейлер комедии "Счастливчик Хэнк". Шоураннерами сериала выступили Аарон Зельман и Пол Либерштейн.

Проект расскажет историю заведующего кафедрой английского языка в колледже, который пребывает в кризисе среднего возраста и застревает в хаосе как в личной жизни, так и на работе.

Главную роль сыграл Боб Оденкерк. Также в сериале снялись Джеки Ганн, Джексон Келли и другие. Премьера состоится 19 марта.

Ранее вышел трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "Дети кукурузы".

Видео: YouTube / Sony Pictures Television

Теги: боб оденкерк, сериал, счастливчик хэнк
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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