360.ru запускает вертикальный документальный сериал об СВО 

Героем сюжета стал боец подмосковного СОБРа с позывным "Смайл".

Вертикальный документальный сериал "СВОй против чужих", созданный совместно с Главным управлением Росгвардии по Московской области. Первая серия в настоящее время доступна на всех цифровых платформах телеканала 360.ru, а новые эпизоды будут выходить еженедельно. История расскажет о бойце подмосковного СОБРа с позывным Смайл. Действие охватывает период с 24 февраля 2022 года, показывая первые дни проведения специальной военной операции. Авторы проекта сознательно ушли от риторики долга и патриотизма, показав зрителям боевой опыт человека и живые чувства героя.

Мы очень благодарны подмосковному главку Росгвардии за смелость быть вместе с нами первыми, за доверие, а главное — за полноценное соавторство. Ребята действительно вложились в этот продукт душой. комментарий создателей

Автор сериала Мария Михейчик рассказала о том, что во время работы со спецназом Росгвардии команду СМИ поразило то, насколько разносторонние люди скрываются за бронежилетами и балаклавами. Также команда назвала удачей выбор персонажа. Речь идет о реальном молодом офицере, который смог четко сформулировать мысли и рефлексировать над произошедшими событиями. Ему удалось запомнить не только факты, но также и эмоциональные детали.

Авторам удалось совместить яркую и современную визуальную подачу с искренностью историй, которые бьют в самое сердце.

Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках до окончания СВО.

Фото: 360.ru