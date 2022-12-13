Вышел трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "Дети кукурузы"

Премьера состоится 3 марта.

Вышел трейлер экранизации рассказа американского писателя Стивена Кинга "Дети кукурузы". Ролик размещен на YouTube-канале студии RLJE Films. Фильм ужасов разработан по одноименной истории, которая входит в литературный сборник "Иногда они возвращаются". Режиссером проект а выступил Курт Уиммер (известный по таким картинам "Эквилибриум", "Ультрафиолет"). В описании ролика говорится о том, что зрителей ждет "леденящий душу пересказ для совершенно нового поколения".

Напомним, что фильм создавался в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, однако в широкий прокат он также и не вышел. Теперь создатели опредилились с официальной датой релиза. Поклонники творчества Кинга увидят фильм 3 марта 2023 года, после чего проект будет показан на цифровых онлайн-платформах. Планируется, что премьера в России также будет. Сюжет развернется в небольшом городке в штате Небраска, где одержимая злым духом 12-летний подросток начинает вербовать детей на свою сторону. Главная роль досталась актрисе Кейт Мойер ("Наш дом"). Ей решает противостоять старшеклассница в исполнении Елены Кампурис ("День труда"). Она становится единственной надеждой города на выживание.

Lies of P получил новый геймплейный трейлер.

Фото и видео: YouTube / RLJE Films