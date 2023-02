Релиз игры запланирован на 2023 год.

Новая компьютерная игра Lies of P получил новый геймплейный трейлер, опубликованный на YouTube-канале популярного издательства IGN. Известно, что авторы экшн-проекта вдохновлялись серией Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

В ролике продемонстрированы сюжетные элементы, а также несколько сражений с рядовыми врагами и с главными боссами.Официальный релиз проекта намечен на 2023 год. Точной даты выхода в свет разработчики еще не огласили. Напомним, что ранее на платформе издательства AMD выходил другой геймплейный ролик, в котором Lies of P показали в 8К-разрешении с использованием видеокарты Radeon RX 7900 XTX.

Фото и видео: YouTube / IGN