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Вышел новый тизер фильма "Индиана Джонс и часы судьбы"

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Мировая премьера состоится 28 июня.

Киностудия Lucasfilm представила новый тизер фильма "Индиана Джонс и часы судьбы" режиссера Джеймса Мэнголда. Его показали во время проведения Супербоула в США.

Фильм станет пятой частью истории о приключениях археолога Индианы Джонса. В этот раз ему будет противостоять бывший нацист Юрген Воллер.

Главную роль вновь сыграет Харрисон Форд. Также в филе снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас и другие. Мировая премьера состоится 28 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Стражи галактики 3".

Видео: YouTube / Lucasfilm

Теги: индиана джонс и часы судьбы, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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