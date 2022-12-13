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Вышел новый трейлер фильма "Стражи галактики 3"

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Премьера третьей части состоится 5 мая.

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Стражи галактики 3" режиссера Джеймса Гана, который продолжит историю команды супергероев из вселенной комиксов.

В третьей части Стражи галактики отправятся на очередную миссию по защите Вселенной. В новом ролике показали новые кадры из детства одного из главных персонажей, енота Ракеты, а также главного антагониста третьей части, Адама Уорлока.

В главных ролях сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Брэдли Купер и другие. Премьера третьей части "Стражей галактики" состоится 5 мая.

Ранее Warner Bros представила трейлер фильма "Флэш".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, стражи галактики 3, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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