Warner Bros представила трейлер фильма "Флэш"

Мировая премьера состоится 16 июня.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма "Флэш" режиссера Андреса Мускетти. Его показали во время проведения Супербоула в США.

Фильм расскажет историю персонажа из вселенной комиксов DC. Главный герой по имени Барри Аллен, известный как супергерой со сверхскоростью, пытается изменить прошлое и нарушает таймлайн. Это приводит к глобальным последствиям, из-за которых жизнь вселенной находится под угрозой.

В главной роли сыграл Эзра Миллер. Также в фильме сняли Бэн Аффлек, Майкл Китон, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 16 июня.

Ранее Netflix показал трейлер полнометражного фильма "Лютер: Заходящее солнце" с Идрисом Эльбой.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures